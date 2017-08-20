Во Владикавказе остановки оборудуют бесплатным Wi-fi

Во Владикавказе в ближайшее время начнется установка современных транспортных остановок, которые оборудуют бесплатным Wi-fi. Это событие анонсировали региональные СМИ.

До конца года в городе разместят около 30 крытых остановочных комплексов. Они будут включать в себя урны для мусора, лавочки, а также площадки для ожидания и посадки в общественный транспорт. Кроме того, на их платформе разместят торговые киоски.

Недавно приняли новые правила, по которым расстояние между местами посадки пассажиров не должно быть больше 800 метров. Этим стандартам соответствует примерно 50% из 700 остановок, которые существуют на территории Владикавказа. Старые комплексы планируют благоустроить таким образом, чтобы они не нарушали новые требования.