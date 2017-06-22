На "Поле Чудес" житель Башкирии сыграл на двух инстраментах

2 февраля на Первом канале вечером в телеигре "Поле Чудес" принял участие житель Абзелиловского района Башкирии Азат Атангулов. Мужчина выступил перед публикой с двумя музыкальными инструментами.

Участник из Башкирии достойно прошел в третью тройку игроков, но в финал, к сожалению, не вышел. Ему дали призвание Человек-оркестр из-за музыкального подарка, который от подготовил. Он в национальном костюме Башкирии исполнил мелодию на баяне и курае одновременно. Леонид Якубович пустился в пляс под звуки курая, он никогда не слышал как звучат Башкирские инструменты. Также он преподнес Якубовичу национальную сладость чак-чак. В музей "Поле Чудес" Азат подарил курай.