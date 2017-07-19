В омском парке появится новый аттракцион стоимостью 5,5 млн рублей

Стоимость завезенной в омский парк имени 30-летия ВЛКСМ карусели составит порядка 5,5 млн рублей. Данной информацией делятся региональные издания.

На портале государственных закупок был начат электронный аукцион, на котором производился поиск подрядной организации. До 19 февраля все желающие смогут подать заявки для участия. Уже до 26 февраля огласят название организации, которая будет заниматься установкой карусели в парке. Исходя из закупочного документа, на приобретение аттракциона готовы потратить порядка 5,5 млн рублей.

На карусели смогут прокатиться взрослые и дети от 3-х лет. Кабинки представлены головами сказочных героев и смогут вместить 2 человека. Взлететь в воздух вместе со сказочными персонажами посетители аттракциона смогут на расстояние до 8,5 метров от земли. Внутри кабинок будут ремни безопасности и рычаги управления высотой.

В задачу подрядчика входит установка карусели в течении 70 дней со дня заключения договора. Оборудование вокруг карусели должен ставить тот же подрядчик.