Шоу "Голос.Дети" открывает новый сезон

Неизменный ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев активно готовится к открытию сезона. Оценивать таланты будут Пелагея, Валерий Меладзе и Баста. Как проходит начало сезона для участников, можно будет увидеть в прямом эфире.

Юбилейный сезон уже стартовал. Как выразился Дмитрий Нагиев: "главное, не напортачить с выбором музыки". Нагиев рекомендует участникам правильно выбирать песни, которые смогут выделить их талант и подчеркнуть сильные стороны. В качестве жюри зрители увидят Пелагею, Валерия Меладзе и Басту. В число конкурсантов вошли ребята со всей России и близлежащего зарубежья, всего насчитывается порядка ста детей. Состязания прошли с 22-24 января. На экраны телевизоров шоу выйдет в скором времени. Многие телезрители с нетерпением ждут, когда же они смогут увидеть шоу.