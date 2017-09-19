В Москве «Остров мечты» откроется в 2019 году

В Москве развлекательный парк для всей семьи «Остров мечты» откроется в 2019 году. Такое заявление сделал заместитель мэра российской столицы Марат Хуснуллин.

В Москве активно продолжается внушительная стройка в Нагатинской пойме. Власти города при общении с представителями СМИ указали примерные сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Парк развлечений «Остров мечты» должен заработать на полную мощность уже в следующем году. Такие планы строителей раскрыл заместитель градоначальника Москвы Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, работы на объекте идут полным ходом. Уже практически завершено возведение монолитной конструкции с атриумом. Предполагается возвести стены сооружения уже к концу текущего года, а в 2019-ом провести пуско-наладочные мероприятия и торжественно открыть парк.

Напомним, что «Остров мечты» многие называли «русским Диснейлендом». Комплекс будет занимать всю площадь Нагатинской поймы и состоять из нескольких частей: крытой и открытой. В здании расположатся многочисленные аттракционы, кафе, гостиница, кинотеатр и концертный зал вместимостью почти 4 тысячи человек.