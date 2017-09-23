Школьник из Краснодара стал участником проекта "Голос. Дети"

1 числа текущего месяца на Первом канале вышел новый выпуск известной программы «Голос. Дети». В программе принял участие 13-летний ученик из Краснодара.

Во время проведения так называемого слепого прослушивания подросток исполнил композицию Parlami d’amore, Mariu. Данная композиция была записана Витторио Де Сика для фильма «Что за подлецы мужчины!» 1932 года.

К юному исполнителю решили повернуться все три наставника – Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Подросток в качестве своей наставницы принял решение выбрать Пелагею.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на своей страничке в популярной социальной сети Twitter искренне поздравил Роберта Касьяна с удачным выступлением и пожелал ему дальнейшей победы в проекте.