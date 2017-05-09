В Волгограде на стенах Гергардта показали лазерное шоу

На стенах Волгоградской мельницы Гергардта показали лазерное шоу. Такой финал был у программы празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве.

Все желающие смогли увидеть воочию, как разворачивались уличные бои в Сталинграде и как отмечали праздник Победы в то время. На лазерное шоу собралось посмотреть тысячу горожан и гостей города. Кульминацией лазерного шоу стал салют, продолжительностью в 10 минут. Основными событиями, приуроченными к дню Победы, 2 февраля, стали авиашоу и Парад Победы. Авиа и наземная техника были представлены на обозрение. На празднование приехал президент РФ Владимир Путин. Им были возложены цветы на Мамаевом кургане, посещен концерт и осмотрен бронекатер, который подняли со дна Волги в конце 2017 года.