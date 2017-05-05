В Нальчике проведут квест "Гарри Поттер и Город-подкова"

25 февраля в городе Нальчик Республики Кабардино-Балкария состоится квест "Гарри Поттер и Город-подкова" по популярной вселенной Джоан Роулинг. Об этом в субботу сообщило ГКУ "КБР-Медиа".

У желающих есть время до 18 февраля, чтобы оставить заявку участника на электронный ящик notamag@mail.ru. В письме нужно написать свои настоящие фамилию, имя и отчество, а также номер мобильного. Представители учреждения отмечают, что организаторы не будут рассматривать групповые заявки.

Все участники должны быть возрастом от 16 лет. Младшие горожане не будут допущены к игре даже с сопровождением родителей. Для прохождения сюжета от игроков потребуется знание фэндома и расположение объектов в Нальчике. Три победителя получат сюрпризы от создателей квеста.