В Приморье нашли охотившегося на собак амурского тигра

В Приморском крае нашли охотившегося на собак амурского тигра. Самка хищника утащила в лес несколько домашних питомцев.

В Приморском крае удалось найти и перевезти в вольеры специализированного центра тигрицу, которая обитает в амурских лесах. Отмечается, что хищница несколько раз утаскивала у местных жителей домашних собак, при этом она вела себя неадекватно, то есть не реагировала на шум человека и совсем не боялась яркого света.

Существовала версия, что самка амурского тигра могла носить добычу своему потомству, так как оттаскивала похищенных собак на довольно большое расстояние, что также нехарактерно для поведения этих зверей в природе.

В настоящее время тигрица находится в распоряжении Центра «Амурский тигр» Приморского края. Предполагается осуществить за ней ряд наблюдений. Уже установлено, что никаких тигрят у самки нет.

Сейчас эксперты пытаются по следам понять, куда она относила свою добычу, а дальше будут приняты иные меры. Ее могут реабилитировать и выпустить вскоре на волю или оставить в вольерах зоопарка на длительный период.