В Архангельске выбирают территории для благоустройства

Парки, дворы и скверы Архангельска будут реконструированы по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сейчас проходит отбор территорий, где будут проходить работы.

Для сбора голосов были созданы пункты сбора предложений граждан. Пункты размещены в торговых центрах, зданиях культуры, административных зданиях восьми архангельских городов. Те, кому уже исполнилось 14 лет, также могут воспользоваться правом голоса. В городе Архангельск открыты 12 пунктов. Для привлечения большего количества голосующих убрали в анкетах пункт о внесении паспортных данных. Помимо этого запустили онлайн голосование и создали мобильные группы для сбора подписей. В будущем планируется облагораживание прилегающей с парком территории, это и остановки, кинотеатр, торговые центры. Все должно выглядеть гармонично и быть доступным для всех категорий жителей. В том числе и людей с ограниченными возможностями.

Ключевой этап голосования пройдет 18 марта 2018 года.