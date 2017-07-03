Губернатор Тулы озвучил планы о строительстве наземного метро

В Туле с целью разгрузки могут построить наземное метро. Так во время пресс-конференции заявил губернатор области Алексей Дюмин.

Он сообщил журналистам, что в рамках агломерации власти города могут реализовать некоторые федеральные проекты. Среди них - улучшение железнодорожного сообщения и возведение новой наземной транспортной системы. Однако пока рано говорить об их реализации.

По словам Алексея Дюмина, сейчас разрабатывается возможность постройки в Туле новых автобусных вокзалов, чтобы разгрузить центральные части города. В этом случае можно будет снести старые здания.

Уже в этом году глава региона обещает начать строительство второй очереди дороги "Восточный обвод", а в следующем - новый мост через Упу.