В доме благовещенки появился маленький поросенок

Известная жительница Благовещенска Анастасия Азарова завела в своем доме декоративного поросенка. Данные животные были специально выведены для их проживания в квартирах. На данный момент столь необычных домашних животных в домах горожан насчитываются единицы.

Руководитель популярного глянцевого журнала и одновременно руководитель школы моделей Анастасия Азарова длительный срок мечтала о том, чтобы завести себе мини-пига. Воплотить это в жизнь ей удалось только сейчас. Пару недель назад поросенок появился в доме Азаровой к ее юбилею. Новый член семьи получил имя в честь известного мультяшного персонажа Пеппа.

На данный момент времени поросенку исполнился пока только месяц, который в силу своего возраста питается детским пюре и витаминами. Хозяйка бережно обращается со своим маленьким питомцем, приучая его к пеленкам и рукам.