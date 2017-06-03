Барнаульский воздух на выходных будет загрязнен

На выходных в Барнауле будет отмечаться некоторая степень загрязненности воздуха.

Согласно данным Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 5 февраля погода создаст все благоприятные условия для накопления загрязняющих веществ в атмосфере города. Для всех предприятий и автомобилистов рекомендуется снизить количество выбросов с четырех часов вечера 2 февраля и до четырех часов вечера 5 февраля. Влияние азиатского антициклона распространится на все районы Алтайского края до понедельника. Колебания температуры днем и ночью будут способствовать появлению дымки, тумана, изморози и других осадков.