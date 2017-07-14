Ростовчане жалуются на отсутствие тротуара и фонарей по дороге к детскому саду

В Ростове в Западном жилом массиве города, на Вертолетном поле, построили новый детский сад. Вот только проложить к нему нормальную дорогу и провести освещение забыли. Своими возмущениями жители поделились в сообществе «Ростов Главный».

Жители рассказывают, что дорога к садику станет настоящим испытанием. Мало того, что с колясками будет тяжело добраться, так еще и на машине не так просто проехать через лужи, полные воды. Горожане конечно очень рады новому детскому саду, но вот дорога из садика и в садик превращается в полосу препятствий, а в вечернее время суток, видимость усложняется отсутствием фонарей. Молодые мамы и папы сравнивают дорогу в садик с полем боя.