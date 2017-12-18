Пара из Италии путешествует по миру и снимается в порно. Интимные видеоролики со своим участием молодые люди продают по пять долларов в Сети.

28-летний парень и его партнерша по сексу 23-летняя итальянка решили, что можно жить так, как им хочется. Они уволились с прежних мест работы и начали колесить по всему миру, при этом не забывали заниматься любимым делом.

Молодые люди поняли, что их увлечение может приносить ощутимый доход. Для этого они попробовали снимать частные порнографические видео, а затем продавать ролики пользователям в Сети.

За одно секс-видео они предлагали заплатить юзерам пять долларов. Бизнес начал давать первые плоды, и они стали знаменитыми. Заработанных денег хватало, чтобы беззаботно путешествовать по всему земному шару и заниматься любовью в самых различных местах, в том числе на открытом воздухе.

Как рассказала сама пара влюбленных, они познакомились, когда их пригласили принять участие в групповом сексе. Известно, что за секс в общественных местах их неоднократно преследовала полиция.