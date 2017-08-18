В центре Санкт-Петербурга появится светский ВУЗ для мусульман

Вскоре в центре Санкт-Петербурга организуют светский ВУЗ для мусульман: "Санкт-Петербургская Восточная Академия". Так 2 февраля написала пресс-служба главы региона.

Впервые инициатива появилась в 2015 году, однако в то время для мусульманского ВУЗ не нашлось места в городе. Теперь же губернатор Георгий Полтавченко во время беседы с Равилем Панчеевым, руководителем регионального Духовного Управления мусульман, заявил о готовности создать Восточную Академию в Центральном районе.

Для этих целей определили здание, расположенное на улице Тюшина. Оно находится поблизости от пересечения Обводного канала и Лиговского проспекта. В уведомлении сказано, что учреждение сможет начать работу после проведения ремонта за счет инвестиций и получения государственной лицензии.