Исаак Калина дал комментарий касательно инициативы по запрету гаджетов в школах

Среди жителей Коми возникла инициативная группа, считающая, что нужно запретить школьникам использовать гаджеты в учреждении образования. Мотивация предложения следующая: мобильные устройства плохо сказываются на зрении детей и могут приводить к конфликтам по имущественному признаку. А это, в свою очередь, ведет к развитию невроза у учеников, которые не могут себе позволить купить дорогой гаджет. Активисты изложили текст своего предложения в петиции, размещенной на портале «Российской общественной инициативы». Об этом информирует портал «Москва News».

Глава столичного Департамента образования Исаак Калина согласился прокомментировать инициативу жителей Коми. По его словам, технологии не нужно запрещать, их следует использовать на благо образования детишек и учебного процесса. Чиновник рассказал, что когда он оканчивал школу, ученые вели борьбу с шариковой ручкой. Теперь же они сражаются с гаджетами. По мнению Исаака Калины, в настоящее время не представляется возможным полностью закрыть ученикам доступ в Интернет. Поэтому нужно учить их извлекать из него пользу.