Скончался экс-вокалист The Temptations Дэннис Эдвардс

Скончался экс-вокалист американской группы The Temptations Дэннис Эдвардс. Артист ушел из жизни на 75-м году.

3 февраля скончался знаменитый вокалист фанк-группы из США The Temptations. Дэннису Эдвардсу в момент смерти было 74 года. Экспертам предстоит в ближайшее время выяснить, от чего наступила гибель.

Эдвардс попал на сцену в состав легендарного американского коллектива 50 лет назад. Вместе с рок-командой он смог записать несколько композиций, которые признаны лучшими песнями, сформировавшие направление рок-н-ролла.

Также группа получала неоднократно престижную музыкальную премию «Грэмми», а в конце 80-х годов прошлого века Temptations вошли в Зал славы рок-музыки.

Группа существует уже более пятидесяти лет и все это время она гастролировала по всему миру. Основными направлениями музыки коллектива стали традиционные напевы соул, фанка и блюза.