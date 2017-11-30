Метрополитеновцы Петербурга создали свои стикеры в Telegram

Петербуржский метрополитен добавил в Telegram новые стикеры для своих пассажиров. Общее их количество насчитывает около 18 штук.

Все они будут напоминать пассажирам о тех курьезах, которые могут произойти в подземке. Спустя буквально 3 минуты после запуска стикеров, в Telegram-канале метро Петербурга добавилось еще 400 новых подписчиков. Самая главная проблема в метро – это случайно или намеренно забытые вещи пассажиров. Так как каждая такая забытая вещь, ведет к закрытию станции и моментальное неудобство для всех пассажиров. Пассажиры метрополитена порой могут забыть абсолютно незабываемые вещи. Например коляска с младенцем, вставную челюсть, обед, геодезический прибор, акустику. За год закрытие станции происходило порядка 600 раз, что в общем составляет 260 часов.