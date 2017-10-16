В Москве на станции метро украинке венок заменили на платок
На московской станции метро «Киевская» после реставрации фресок украинке венок заменили на платок. Представители столичного метрополитена объяснили подобные изменения.
После реставрации фресок на станции метро «Киевская» в Москве пользователи социальных сетей отметили, что изображение украинки несколько изменилось. Теперь у девушки на голове вместо традиционного украинского венка – обычный платок.
Подобные метаморфозы в образе украинки несколько смутили местных жителей, и начали ходить разговоры о так называемой «деукраинизации».
Однако, представители московского метрополитена на странице в Twitter отметили, что изменения действительно имели место быть, однако связаны они исключительно с воссозданием фрески 1954 года, на которой украинка действительно была в платке.