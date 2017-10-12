В центре Москвы планируют установить памятник строителям столицы

Городская администрация Москвы рассматривает возможность установить памятник строителям столицы. С подобной инициативной выступил Фонд ветеранов строителей Москвы.

8 февраля на заседании комиссии по монументальному искусству рассмотрят предложение Фонда ветеранов строителей Москвы по поводу установки соответствующего памятника в центре столицы.

Представитель комиссии Игорь Воскресенский отмечает, что фонд гарантировал финансирование установки монумента строителям, потому проблем с этим вопросом возникнуть не должно.

Сам памятник может появиться в Москве на перекрестке улицы Большой Никитской и Газетного переулка.