В центре Москвы планируют установить памятник строителям столицы
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Городская администрация Москвы рассматривает возможность установить памятник строителям столицы. С подобной инициативной выступил Фонд ветеранов строителей Москвы.
8 февраля на заседании комиссии по монументальному искусству рассмотрят предложение Фонда ветеранов строителей Москвы по поводу установки соответствующего памятника в центре столицы.
Представитель комиссии Игорь Воскресенский отмечает, что фонд гарантировал финансирование установки монумента строителям, потому проблем с этим вопросом возникнуть не должно.
Сам памятник может появиться в Москве на перекрестке улицы Большой Никитской и Газетного переулка.