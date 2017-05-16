Видео со львом, целующим лапу лабрадора, сразило интернет пользователей

Десятилетняя Иллиана на своей страничке в соцсетях разместила видео, где лев целует лапу лабрадору. Ролик мгновенно собрал множество положительных отзывов от пользователей.

Двое звезд интернета знают друг друга еще с детства и росли бок о бок. Милое видео набрало массу положительных отзывов и комментариев. Девочку поблагодарили за то, что она предоставила пользователям такое чудесное и положительное видео. Некоторые пользователи решили, что лев рассматривает собаку как гастрономическое яство. Поэтому комментарии по поводу предпочтений льва также присутствовали. Кстати, нашлись и собачие психологи, которые с радостью поделились своими наблюдениями за поведением собаки и ее хвостом.