В Якутии открылась первая образовательная школа для молодых отцов

Совместно с обществом «Лига отцов Республики Саха» в Северо-Восточном федеральном университете открылась первая образовательная школа для молодых отцов. Организаторы проекта подчеркивают значение отца в жизни каждой семьи.

Специалист по методической и воспитательной работе школы Анна Сергеева поспешила подчеркнуть, что привлечение отцов в непосредственное воспитание детей и обучение их этому положительным образом повлияет на эмоциональное развитие каждого ребенка.

Так, на базе Северо-Восточного федерального университета в Республике Саха была открыта первая школа для отцов, где каждый желающий сможет пройти курс подготовки посредством посещения лекций, тренингов и практических занятий.

Организаторы утверждают, что в школе будут преподавать квалифицированные специалисты узкого профиля, которые смогут качественно преподнести необходимый учебный материал.