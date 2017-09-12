В секс-игрушках обнаружили новую опасность

Работники, которые занимаются кибербезопасностью, сделали очередной вывод про секс-игрушки, они нашли уязвимым их программное обеспечение. Ребята из SEC Consult утверждают, при взломе одного секс-гаджета, риску подвержена вся система.

Так, каждый недобросовестный хакер, может с легкостью подключиться к дилдо и полностью контролировать работу прибора. Например, для запуска Vibratissimo, который многие носят под одеждой, можно запустить имея при себе устройство с Bluetooth и 4G, даже в том случае, если никто и не знает хозяина аппарата или не находиться с ним рядом. Помимо этого у нехороших программистов открывается доступ к абсолютно личным данным о человеке, которые находятся в приложении на мобильном устройстве, вплоть до засекреченных паролей, фотографий и сообщений.