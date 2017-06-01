В Петербурге намерены изымать с прилавков продукты без документов

В Санкт-Петербурге намерены изымать с прилавков продукты без документов. Такую законодательную инициативу предложили члены местного парламента.

Во втором по величине городе России намерены жестче подойти к проблеме реализации продуктов питания. Если удастся подтвердить предложения на законодательном уровне депутатов петербургского парламента, то владельцев торговых точек в Северной столице и всей России может ожидать иная жизнь.

По замыслу разработчиков законопроекта, в настоящее время нет четких оснований, когда товар может быть снят с прилавков. Парламентарии Петербурга предлагают избавиться от товара, если на него продавец не предоставит никаких документов, свидетельствующих о его происхождении и качестве.

Особенно это актуально в Санкт-Петербурге. В городе масса мелких розничных торговых точек в виде киосков и иных мест продаж, где реализуется товар сомнительного ассортимента и качества без каких-либо сопроводительных документов.

Законопроект намерены предоставить в ближайшее время на утверждение в Госдуму.