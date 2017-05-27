В Новосибирске скончалась знаменитая оперная певица Зинаида Диденко

В Новосибирске умерла народная артистка России, оперная певица Зинаида Диденко. Талантливой исполнительнице было 79 лет.

Ночью 2 февраля ушла из жизни знаменитая оперная исполнительница, профессор Новосибирской консерватории Зинаида Захаровна Диденко. Известие об этом было опубликовано на официальном портале учебного заведения.

Кроме того, сообщается, что прощание с Зинаидой Диденко состоится 4 февраля в большом зале консерватории в 11:30.

Градоначальник Новосибирска лично отметил заслуги Зинаиды Захаровны на сцене и подчеркнул, что из жизни ушла талантливейшая артистка, которая посвятила 25 лет своей жизни службе в оперном театре города.