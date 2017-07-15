В Казани продают эксклюзивный пентхаус за 100 млн рублей

В Казани продают эксклюзивный пентхаус за 100 миллионов рублей. Элитные апартаменты занимают верхний этаж многоквартирного здания.

Риэлторы столицы Татарстана занимаются продажей новой элитной жилой площади, расположенной в центре Казани. На сайтах по продаже недвижимости размещено уникальное спецпредложение для супербогатых людей или организаций.

Квартира общей площадью более 336 квадратных метров расположена на последнем 14-ом этаже жилого здания. Из окон помещения отлично просматривается акватория реки Казанки и иные достопримечательности города-миллионника. Стоимость подобных апартаментов премиум-класса в Казани составляет 100 миллионов рублей.

Владельцы недвижимости отмечают, что пентхаус может также подойти для размещения дипломатических миссий или консульства. Жилой дом находится под постоянной охраной и в нем также располагаются иные элементы необходимой для комфортной жизни инфраструктуры.