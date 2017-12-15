В Псковской области жителям с 3 февраля разрешили выходить на лед

В Псковской области жителям с 3 февраля будет разрешено выходить на лед. Это связано с тем, что толщина льда достигла необходимой отметки.

Как пояснили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковкой области области, с 3 февраля этого года гражданам региона официально разрешили выходить на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. 25 декабря с целью безопасности был установлен запрет.

Лишь в начале этого месяца покрытие льда на водоемах стало толще. Работники МЧС напоминают, что выезжать на лед на автомобиле строго запрещено.

Поисково-спасательные отряды также дежурят на водоемах Псковской области, для предотвращения несчастных случаев. В начале этого месяца сотрудники МЧС провели замер толщины льда. На реке Великой толщина льда достигает 13-15 сантиметров. На Псковском водоеме толщина льда достигает отметки 22 сантиметра, а на Чудском - 15-20 сантиметров. Ранее стало известно, что Магаданские спасатели спасли со льдины десять рыбаков.