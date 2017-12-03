Столичный градоначальник Сергей Собянин возложил в Москве цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этот день отмечается 75-я годовщина разгрома фашистских войск под Сталинградом.

В российской столице прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине разгрома войск Германии в ходе великой Отечественной войны в Сталинграде. В этот день отдал почести московский градоначальник Сергей Собянин. Он пришел в Александровский сад столицы с красным букетом цветов в память о многочисленных жертвах тех сражений на берегах Волги и Дона.

Отмечается, что Собянин возложил у Вечного огня венки и красные гвоздики. Вместе с первым лицом Москвы на своеобразной траурной церемонии присутствовали иные политические и общественные деятели России. В честь героев войны и событий 1942-1943 годов политики замерли в минуте молчании.

Напомним, что основные мероприятия о завершении Сталинградской битвы сегодня состоятся в Волгограде. 2 февраля 1943 года стал поворотным моментом во всей Второй мировой войне.