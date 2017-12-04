В Омске на детский технопарк выделят 30 млн рублей

В Омске на детский технопарк выделят 30 миллионов рублей. Строительство многофункционального объекта планируется завершить в этом году.

В сибирском Омске планируется открытие в 2018 году нового околонаучного учреждения для детей и подростков «Технопарк». Центр развития креативности откроет свои двери в здании на улице Осьминина, где ранее располагался колледж.

В настоящее время идет реконструкция помещения. На эти цели администрация региона выделила дополнительно тридцать миллионов рублей. В помещениях сооружена лаборатория исторической реконструкции, заменены оконные проемы, инженерные и коммуникационные сети, установлено новое освещение.

В технопарке молодые люди смогут принимать активное участие в занятиях по роботехнике, техносфере, экологии и в разработках в сфере трехмерного моделирования. Власти Омской области считают, что наличие такого центра в регионе поможет развитию талантов подрастающего поколения ученых и инженеров.