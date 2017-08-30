Путин поздравил пенсионера из Новгорода с 90-летием

Глава России Владимир Путин поздравил пенсионера из Новгородской области с 90-летием. Торжественную телеграмму передал ветерану полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

Сегодня жителю Новгородской области Николаю Гаврилова исполняется 90 лет. В связи с этой круглой датой пенсионер удостоился чести лично пообщаться с главными политиками страны.

Подняло настроение юбиляру тот факт, что его не забыл поздравить с днем рождения глава России Владимир Путин. Слова его поздравления лично передал новгородцу представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Известно, что Гаврилов смог выжить в ужасных условиях вражеского плена, когда ему еще не было 18 лет. Затем он оказался в Литве.

Отмечается, что Путин пожелал пожилому гражданину здоровья и долгих лет жизни. Также с ветераном войны решил пообщаться губернатор Новгородской области.