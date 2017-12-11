Прокуратура планирует закрыть Новосибирский летный центр

Прокуратура смогла обнаружить некоторые нарушения в деятельности авиационного учебного центра который находится при государственном Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина в Новосибирске, что повлекло за собой просьбу о приостановлении работы института.

На востоке России это один из крупнейших научно-исследовательских центров науки авиации. В его работу входит подготовка летчиков турбовинтовых самолетов и экспертов для Минобороны по тех обслуживанию самолетов. Прокуратура выявила ряд нарушений в образовательной деятельности центра. Так, некоторые преподаватели работали без трудового договора, а подготовка авиационного персонала могла вестись без сертификата. При проведении практических занятий, отсутствовали наглядные пособия и нужные технические средства. Таким образом, такие действия повлекли возбуждение административного дела об "осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".