В океанариум Нижегородской области вложат 5 млрд рублей

В строительство океанариума Нижегородской области вложат 5 миллиардов рублей. Масштабная стройка должна начаться в Бору уже в этом году.

В 2018 году региональные власти намерены подписать окончательное соглашение о строительстве в Нижегородской области огромного океанариума. Он будет располагаться рядом с областным центром.

Предполагается, что в комплекс сооружений войдет не только сам океанариум, но и парк развлечений с гостиницей. Также в многофункциональном центре заработает дельфинарий на несколько сотен посадочных мест. Комплекс будет всесезонным и открыт для семейного времяпрепровождения ежедневно.

Администрация российского региона уже нашла застройщика и намерена подписать с инвесторами окончательное соглашение о строительстве. По замыслу создателей проекта, первые посетители смогут придти в океанариум уже через три года. На эти цели запланировано выделить около пяти миллиардов рублей (90 млн. долларов).