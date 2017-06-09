В Кемерово 3 февраля перекроют ряд улиц. Автомобильное движение будет заблокировано из-за крупного патриотического мероприятия.

3 февраля в столице Кузбасса пройдет спортивно-концертное мероприятие, посвященное поддержке российских спортсменов, которые отправятся на Зимнюю Олимпиаду в Южную Корею.

В связи с этим, власти Кемерово позаботились о своевременном перекрытии ряда улиц, где будет организован объезд.

Предполагается, что нельзя будет совершить транспортное движение с самого утра и до 14 часов дня по местному времени по Советскому проспекту и улице Орджоникидзе. Также на некоторых улицах в самом центре областной столицы ГИБДД запретит ставить автомашины.

Известно, что нельзя будет припарковать своего «железного» помощника напротив местной администрации, на Красной улице, а также улице Коломейцева.

Ранее сообщалось, что похожее мероприятие состоится на западе России. В Калининграде также планируется ряд ограничений для участников дорожного движения.