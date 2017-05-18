23 июня в Петербурге пройдут "Алые паруса"

Праздник, посвященный выпускникам петербургских школ "Алые паруса" в текущем году состоится 23 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В текущем году в нем будут участвовать 32 тысячи выпускников как школ, так и учреждений среднего профессионального образования Северной столицы.

Также к выпускникам присоединятся педагоги, родители и приглашенные гости. В общей сложности традиционное торжественное мероприятие посетят больше 80 тысяч человек.

Комитет образования отметил, что дата мероприятия будет определена с учетом графика проведения матчей Чемпионата мира по футболу . Известно, что ближайшие из них будут проведены в «Санкт-Петербург Арене» 22 и 26 июня текущего года. Как и втом году попасть на праздник можно по пригласительному билету.

Ранее парламентарии Северной столицы обсуждали запрет на продажу алкоголя во время проведения в городе на Неве «Алые паруса».