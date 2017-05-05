Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

Актриса Джина Лоллобриджида получила свою собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Итальянская актриса, которой сейчас 90 лет, получила славу и популярность благодаря ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери» и многим другим.

О почетной звезде для актрисы стало известно на сайте Аллее славы в Сети. Как сообщается, актриса посетила открытие именной звезды и получила поздравления.

Аллея славы насчитывает более 2,6 тысяч звезд с именами актеров, музыкантов. Также такими звездами отмечают творчество продюсеров и многих других известных персон.

Лола Лоллобриджида имеет карьеру актрисы в 50 лет. Она успела сняться в более 60 фильмах. Также ей присуждали звание самой красивой женщины мира. Ее поклонники отмечают, что даже в таком почтенном возрасте она поддерживает статус одной из самых красивых актрис. Женщина продолжает следить за прической, подбирать наряды и делать макияж.