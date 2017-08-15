Малыш овцебыка родился в зоопарке Москвы

В Москве в зоопарке родился малыш овцебыка, или мускусного быка. Каждый желающий может посмотреть на него и его сородичей на новой территории зоосада.

На данный момент овцебык весит около 20 килограмм. Мускусные быки - это массивные животные с очень густым и длинным волосяным покровом. Высотой самец может достигать полутора метра, а вес до 350 килограмм. Они намного больше самок.

Мех у этих животных очень густой. Он покрывает все тело, кроме носа, рогов и копыт. Сейчас новорожденный овцебык достигает 20 килограмм и находиться со своими сородичами в зоопарке.

В стаде из трех самок и одного самца приняли его очень хорошо. Самки очень оберегают малыша, кушает он в основном материнское молоко, но и корм тоже уже пробовал, которым питаются взрослые быки. Это различные овощи и фрукты, ивовые ветки.

Об этом поделилась глава Московского зоопарка Светлана Акулова. Ранее стало известно, что четыре медвежонка появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо».