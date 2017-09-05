С нового учебного года в школах Иркутска появятся инспекторы

В мэрии Иркутска обсудили нововведения для местных школ, после событий в Перми и в Улан-Удэ. Так, в школах Иркутска с нового учебного года появятся специальные инспекторы.

Как указали в мэрии, сейчас в школах Иркутска вопрос безопасности стоит на приоритетном месте. Несмотря на это, в следующем учебном году в школах будут работать специальные инспекторы. Также в 4 школах проведут замену камер видеонаблюдения, старые заменят на более современные.

Помимо этого, департамент образования получил рекомендации по выбору организаций для охраны школ. Вместо ЧОП предлагается отдавать приоритет вневедомственным охранным службам, так как их эффективность стоит на порядок выше остальных.

Как указали в мэрии, в дальнейшем работа школ и безопасность учебных учреждений будет держаться на контроле. Ситуации в Перми и в Улан-Удэ продемонстрировали нехватку мер по контролю за безопасностью учеников и педколлективов.

Сейчас уже ведутся проверки. Комиссия не предупреждает о своих визитах и прибывает в школы, анализируя текущую ситуацию по мерам безопасности. По итогам проверок школы получают рекомендации и оценки проделанной работы.