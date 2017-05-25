В Калининграде закроют движение по Баранова

3 февраля в Калининграде закроют движение по улице Баранова. В этот день пройдет мероприятие в поддержку российских спортсменов, готовящихся к ОИ-2018.

3 февраля на центральной площади Калининграда запланировано проведение концерта, где примут участие все неравнодушные жители самого западного региона России. Мероприятие на площади Победы пройдет в рамках поддержки российских спортсменов, которые намерены бороться за медали на предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее. Соревнования стартует через несколько дней в городе Пхенчхан.

Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч человек. В связи с этим руководство города позаботилось о создании необходимых мер безопасности. В частности, на время перекроют движение по участку улицы Баранова. Ограничения продлятся с полудня до 15 часов дня по местному времени. Власти областного центра предлагают автомобилистам искать иные пути объезда на время проведения концерта в центре Калининграда.

А тем временем в Пхенчхане выдадут рекордное количество презервативов.