Grand Tower в «Москва-Сити» вырастет до 62 этажей

Небоскреб Grand Tower в высотном комплексе «Москва-Сити» вырастет до 62 этажей. Ранее планировалось возведение 50-этажного здания.

Стали известны новые подробности предстоящего развития офисного бизнес-квартала «Москва-Сити». Вскоре на его территории будет возведен еще один высотный объект. Разработчики предполагают постройку 62-этажной башни Grand Tower. Высота сооружения может достигнуть 280 метров.

Ранее на этом же участке планировалось возведение такой же башни, только на двенадцать этажей ниже. Новый проект никаких существенных отличий не внесет.

Предполагается, что в новой высотке делового центра разместятся элитные апартаменты, офисные помещения, рестораны, магазины, а также подземный паркинг.

Напомним, что комплекс зданий «Москва-Сити» начали возводить еще в середине 1990-х годов. В настоящее время на его территории присутствует сразу несколько зданий, которые занимают лидирующее позиции в Европе по высоте сооружения.