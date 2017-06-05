В сеть слили снимки последней серии «Игры престолов»

Всем пользователям Сети теперь доступны снимки с последней серии «Игры престолов».

На фото четко видно, как горит в огне родовой замок семейства Старков. Для фанатов это было настоящим шоком, некоторые предполагают о таком финале картины, а кто-то считает, что на съемочной площадке был настоящий пожар.

К концу лета 2017 года зрители смогли увидеть все семь сезонов драмы. К 2019 году будет уже готова заключительная часть телесериала. В сериале применяется жанр фэнтези, что делает его более захватывающим, ярким и красочным. Сюжеты охватывают разные страны. Первый раз зрители увидели сериал в 2011 году. За все время показа, телесериал набирал все большую популярность, получая от телезрителей наивысшие похвалы. Он стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении, а в жанре фэнтези – самым дорогостоящим. Хотя по мнению большого количества критиков, в картине присутствует много сцен насилия, ненормативной лексики и секса.