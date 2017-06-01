Несуществующее предприятие из Владимира выпускало опасную незамерзайку

Роспотребнадзор сразу в нескольких областях России изъял из продажи незамерзающую жидкость для стеклоомывания, в описании указывалось, что она произведена во Владимире. Такого завода во Владимире не нашли, а жидкость в своем составе имеет запрещенный метиловый спирт.

Как стало известно, на опасной незамерзейке указано, что она произведена на ООО «Акрос». В графе адреса предприятие указан город Владимир и улица Производственная. Роспотребнадзор, изъявший опасную жидкость с продажи, по данному адресу такого предприятия не нашел.

В Роспотребнадзоре обратились к покупателям с призывом отказаться от покупки незамерзающих жидкостей для омывания стекол под марками NordULTRA-30 и AQUATEX. В таких жидкостях содержится опасный метиловый спирт, его использование в данном товаре запрещено. Незамерзайки продавали в Бурятской республике, в Курской, Ульяновской, Курганской, Тверской и Новгородской областях. Адрес, где производится такая жидкость, так и не установлен. В Роспотребнадзоре информацию о товаре, изготовленном с нарушениями состава, передали в областные отделения УМВД И СК.