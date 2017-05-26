В Приамурье нашли 4 упавшие ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а»

В Амурской области нашли 4 упавшие ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Все части космического аппарата будут вывезены специалистами «Роскосмоса».

На территории Амурской области недалеко от космодрома «Восточный» нашли все четыре ступени, отработавшие во время старта ракеты с научно-исследовательским спутниками на борту. Они находятся в сельских малозаселенных районах Приамурья.

В ближайшее время будут уточнены точные координаты частей ракеты, а затем на место их спланированного падения направятся специалисты российского космического агентства «Роскосмос». Они своими силами доставят упавшие ступени к месту изучения и складирования.

Напомним, что накануне российские спутники «Канопус» вышли на расчетную орбиту. Также ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту американские и японские спутники различного назначения.