Захар Май не будет выступать в Петербурге

Концерт Захар Майа планировался в Петербурге на февраль месяц, но его отменили. Причиной тому стали не корректные высказывания со стороны музыканта.

Клуб "Цоколь", где должен был проходить концерт, рассматривает сцену, как плацдарм для проявления своих артистических талантов. Когда артисты смешивают артистическую деятельность и политику, это не совсем корректные действия. Тем более, после нескольких неприемлемых с морально-этической точки зрения реплик от музыкантов. Захар Май, в свою очередь, не постеснялся в нелицеприятных выражениях, что повлекло за собой отмену концерта со стороны администрации. Какие именно высказывания спровоцировали отмену концерта, не уточняется. Известно лишь, что Захар Май ярый приверженец Бандеры и произведений с антироссийскими настроями.