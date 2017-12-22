Концерт "Путешествие в мир музыки" состоится в Дедовске 3 февраля

В городе Дедовск в подмосковном городском округе Истра 3 февраля будет проведен концерт "Путешествие в мир музыки". Об этом сообщили на сайте Московской областной филармонии.

"3 февраля в два часа дня в Дедовском КДК будет проведен концерт в рамках детского музыкального абонемента Московской областной филармонии "Путешествие в мир музыки", - сообщается в посте.

В этой программе будет представлена классическая музыка с абсолютно неожиданной стороны, особенно если учитывать то, что у композиторов отличное чувство юмора: стоит вспомнить, к примеру, такие произведения, как "Юмореска" Дворжака, шутливые композиции Прокофьева, игривые и веселые пьесы Андерсона.

Даже самые популярные произведения в этой программе приобретут новое звучание. "Слышали ли вы 24-й каприс Паганини в джазовой обработке? В музыке столько удивительного и непредсказуемого", - говорится в сообщении.