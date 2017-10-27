В Приморье леопард накормил животных своей добычей

В Приморье леопард Валера поймал добычу, которая привлекла к фотоловушке еще семь других видов животных, в том числе куниц, оленей и тигров. Видеозапись с нацпарка опубликовали на официальном сайте «Земли леопарда».

Национальный парк в Приморье «Земля леопарда» опубликовал на своем сайте интересный видеоролик, который накануне удалось заснять с помощью фотоловушки. Он примечателен тем, что показывает сразу семь видов животных, которые обитают на территории парка. Камера наблюдения, которая начинает запись, если чувствует тепло, была установлена на просторной площадке, которая хорошо просматривается. Сначала на ней был запечатлен леопард Валера.

Нельзя сказать точно, однако специалисты подозревают, что неподалеку от того места он смог поймать добычу и полакомиться. После этого к месту стали стекаться звери и птицы других видов, в том числе те, кто питается падалью. В их числе на записи можно наблюдать ворон, грифов, тигров, куниц и т.д. Исследователи парка были приятно удивлены таким «уловом» камеры. Один из них заметил, что материалы послужат хорошим подспорьем для изучения животных, которые здесь обитают.