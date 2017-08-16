Студенты МГТУ первыми увидели запуск ракеты с космодрома Восточный

Студенты Майкопского государственного технологического университета Адыгеи стали первыми свидетелями запуска ракеты с космодрома Восточный. Молодежь поделилась впечатлениями непосредственно в социальных сетях.

Студенческий стройотряд Адыгеи принял участие в зимней стройке космодрома Восточный. Кроме того, организаторы сообщают, что вместе с членами стройотрядов из Амурской области и Республики Коми стройотряду из МГТУ предстоит выполнять отделочные работы в жилых домах города Циолковского.

Студенты-первокурсники, наблюдавшие запуск ракеты, не могли не поделиться своим впечатлениями в социальных сетях. «Земля под ногами дрожала», - именно так отозвался один из участников стройотряда в Instagram.

Первокурсники также смогут принять участие в выборах президента России, поскольку студенческая зимняя стройка продлится два месяца - до 20 марта.