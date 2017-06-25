В Орле введут особый надзор за водителями маршруток

В Орле за водителями маршрутных такси введут особое наблюдение. Представитель перевозчиков Игорь Бортников выступил с предложением о создании единого свода правил для водителей.

1 февраля в Орле произошло совещание, посвященное работе городского транспорта. Непосредственно во время мероприятия был поднят вопрос о правилах поведения водителей, а также неоднократных случаев хамства пассажи рам.

Исполняющий обязанности главы отдела администрации Орла Виталий Гришаков пояснил, что чиновники, в отличие от полиции и ГИБДД, не могут выписывать штрафы водителям за курение или разговор по мобильному телефону.

Именно в связи с этой правовой коллизией представитель перевозчиков Игорь Бортников предложил ввести специальный свод правил для водителей. В частности, за поведением работников могут следить с помощью видеорегистратора.