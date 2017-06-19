В Новосибирской области стали производить меньше пива и больше колбасы

По итогам 2017 года в Новосибирской области на 5,2% снизилось производство пива, а производство колбасы увеличилось на 4,4%. По результатам производства и пива, и колбасы Новосибирская область продолжает занимать лидирующую позицию в Сибири.

Как стало известно, в 2017 году заводы и производства Новосибирской области выпустили (без отходов пивоварения) 37,7 миллионов декалитров пива. В 2016 году пива было выпущено на 2,1 миллионов декалитров больше. Так, за год показатель производства снизился на 5,2%.

Колбасное производство в Новосибирской области получило большее развитие и продемонстрировало лучшую выработку. Так, за 2017 год в области выпустили 55,1 тысячу тонн колбасных изделий. По сравнению с 2016 годом, этот показатель вырос на 4,4%. Преобладающим видом среди колбас были вареные колбасы. Вареных колбас в 2017 году произвели 64,2% от общего числа всей произведенной колбасы.

По итогам, в 2017 году Новосибирская области в Сибири производит 30% пива региона и 22% колбасы. Большая часть производимого товара выпускается на крупных и средних компаниях. Представители малого бизнеса занимают в общем количестве изготовленного товара занимают лишь 3,3% колбасных изделий и 2,4% пива.