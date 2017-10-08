На станции метро «Маршала Покрышкина» поздравили 50-миллионого пассажира

На станции метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске мэр лично поздравил 50-миллионного пассажира. Алевтине Беленковой градоначальник вручил небольшой символический презент.

1 февраля 50-миллионным пассажиром станции метро «Маршала Покрышкина» оказалась жительница Новосибирска Алевтина Беленкова. Мэр города Анатолий Локоть лично поздравил женщину и подарил ей карту-брелок в качестве небольшого подарка.

На повестке дня градоначальник Новосибирска сообщил о том, что развитие метрополитена в городе не стоит на месте и сейчас стоит работать над строительством Дзержинской линии.

Кроме того, вскоре первые пассажиры посетят станцию на площади Станиславского в Ленинском районе города. Уже в марте, по гарантированным прогнозам, метро Новосибирска примет 2,5-миллиардного пассажира.